В Казани нашли 19-летнего парня, который ушел из дома почти месяц назад

В Казани нашли 19-летнего Альберта Саляхутдинова, который 25 сентября ушел из дома по улице Зорге. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил начальник отделения по связям со СМИ УМВД Казани Рашид Хамидуллин.

- Местоположение молодого человека установлено, об этом уже сообщили его матери, - сказал Рашид Хамидуллин.

Напомним, молодой человек пропал 25 сентября. Об этом сообщила мать пропавшего парня. Молодой человек учился в 177 школе, а затем поступил в ТИСБИ. Но спустя какое-то время он взял академический отпуск и начал работать.