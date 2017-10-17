ГИБДД: водителям по-прежнему разрешено снимать сотрудников ДПС на видео

Водителям не запрещается снимать на видео действия сотрудников ДПС, несмотря на то, что этот пункт убрали из нового регламента. Об этом сообщили начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД России Александр Быков.

- Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом. Решение исключить норму обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию, - отметил Быков, передают «РИА Новости».

Напомним, новый регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Инспекторы ГИБДД снова получат право останавливать автомобили и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах. В тексте документа также говорится, что передавать документы инспектору нужно будет не только без обложки, но и «без удерживающих устройств». В свою очередь, сотруднику при общении с водителем запрещены любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений.

Кроме того, в регламенте уточняется, что, если медицинское освидетельствование не выявило опьянения, инспекторы обязаны вернуть водителя обратно к автомобилю. Также у инспекторов появится право проверять документы не только у водителей, но и у всех граждан.