Жизнь после шоу. Что стало с казанскими участниками популярных телепроектов

ProKazan.ru узнал, как живут те, кто успел урвать свой кусок славы на телевидении

С появления российских ТВ-шоу жители Казани рвались стать их участниками. На ТВ воспитывают поваров, танцоров и музыкантов, помогают найти любовь, разрешить семейные неурядицы и распутать жуткие преступления. Ежедневно миллионы россиян с экранов телевизора следили буквально за каждым шагом участников шоу. Правда, насколько длителен эффект такой славы, судить сложно. С завидной регулярностью на экранах мелькают лишь избранные, остальные же так и остаются за кадром. ProKazan.ru узнал, как сложилась судьба казанцев, которые принимали участие в популярных телешоу.

Алина Барилова, победительница первого сезона

шоу «Большие танцы»

ОТКРЫЛА В КАЗАНИ ШКОЛУ ТАНЦЕВ

После большой победы жизнь только начинается, что на собственном примере доказывает победительница шоу «Большие танцы» Алина Барилова. Ее танцевальная студия не пустует, воспитанники выступают на разных фестивалях и конкурсах, а в личной жизни еще больший успех – в 2015 году девушка вышла замуж за партнера по сцене Александра Царева. А в 2013 году благодаря усилиям Алины и ее команды, Казань завоевала титул «Танцевальная столица России». Коллектив, который она возглавила, одержал победу в шоу «Большие танцы» на телеканале «Россия», за что указом президента Татарстана девушку наградили медалью «За доблестный труд».

- До шоу моя жизнь уже была наполнена танцами, а сейчас насыщена ими втройне. Меня окружают еще больше танцоров, хореографов, учеников! Поступают с различных уголков России предложения по хореографическим постановкам, судейства, мастер- классам. Моя танцевальная жизнь продолжает радовать меня, моих коллег и учеников. Победа в шоу дала новые импульсы в личностном развитии. Открывая свою школу, на самом последнем месте, о чем мы думали, так это о доходе. "Какие из нас бизнесмены?", думали мы. С учетом пройденного пути, мы с уверенностью подтверждаем, что именно с таким настроем должен творить по-настоящему творческий человек. Сегодня я продолжаю преподавать и заниматься творческим процессом в нашей студии. В этом году мы обновили направления, состав преподавателей и учеников, у нас появились детские группы! Также планируем выезды на танцевальные чемпионаты.

Дарья Канануха, победительница третьего сезона шоу «Холостяк»

ОТКРЫЛА В КАЗАНИ ШКОЛУ ЭТИКЕТА

Роман Дарьи Кананухи и Тумура Батрутдинова был всего лишь частью шоу и не имел продолжения после окончания проекта. Несмотря на то, что Дарье не удалось стать законной супругой «Холостяка», участие в шоу все-таки принесло ей пользу. Приобретенная популярность положительно сказалась на карьере девушки, она стала популярна в Инстаграм и зарабатывает на рекламе, а также открыла свою школу этикета.

- Многие вещи после шоу теперь воспринимаю по-другому, ушел мой юношеский максимализм и желание бежать впереди планеты всей. С большим теплом вспоминаю и участие в «Холостяке», ни на кого не держу зла и рада знакомству с каждым, кто находился там. Сейчас я очень счастлива, открыла свой бизнес, о котором так давно мечтала, а еще устроила свою личную жизнь. В ноябре 2016 мы открыли школу хороших манер, где рассказываем деткам в возрасте от 6 до 16 лет о правилах этикета, учим ораторскому и актерскому мастерству, в общем, готовим к светской жизни!

Тимур Бикбулатов, победитель второго сезона

шоу "Взвешенные люди"

СТАЛ ФИТНЕС-ТРЕНЕРОМ

После окончания второго сезона шоу "Взвешенные люди" на СТС прошло чуть больше года. За 16 недель проекта он сбросил Со 164 до 90 килограммов. Все это время его победитель — казанец Тимур Бикбулатов - не только улучшает свои результаты, но и помогает похудеть другим. После проекта Тимур решил стать тренером и начать учить людей правильному похудению. Он помог не только десяткам казанцев - к нему на тренировки приезжают люди из разных городов России.

- Проект я закончил с весом 94 кг, за несколько месяцев смог сбросить до 80 кг, но понял, что чувствую себя некомфортно, и вернулся к норме в 87 кг. В такой форме я хорошо себя чувствую. Перед проектом я ушел из строительного бизнеса. Теперь я работаю фитнес-проводником с людьми, у которых лишний вес. Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Год после проекта был очень насыщенный. И режим, и суточный график у меня сильно изменились. Сейчас я встаю в 5 утра, в 7 начинается первая тренировка. Ем 7-8 раз в день каждые 1,5-2 часа. 6 дней в неделю тренируюсь: с утра — кардио, вечером — силовая тренировка. Вместе выходит 3,5-4 часа спорта в день собственных занятий.

Данил Буранов, участник шестого сезона шоу «Голос»

Данил Буранов из Зеленодольска уже успел стать своим в музыкальных кругах. Молодой человек выступает на крупных фестивалях, а также общается со многими певцами и композиторами. В социальных сетях парень часто выкладывает снимки с Григорием Лепсом, Александром Панайотовым, а также кадры с закрытых вечеринок. Данил дружит с землячкой Диной Гариповой, которая победила в первом сезоне проекта «Голос». Буранову с третьего раза удалось попасть на шоу, ранее артист принимал участие в проекте «Главная сцена». К тому же, некоторое время он работал в караоке-клубах, поэтому был готов к пристальному вниманию членов жюри и публики. Молодой человек готовится совершить революцию в мире музыки. Держим пальцы крестиком и болеем за Данилу в шоу «Голос».

- Я вышел на сцену, когда мне было 2,5 года. Я всю жизнь танцевал, но потом понял, что хочу попробовать петь. На шоу «Голос» мне удалось попасть только с 3-й попытки, после того, как в процессе «слепого» прослушивания я исполнил песню Юлианны Карауловой «Внеорбитные». Своим наставником я выбрал Диму Билана, мы с ним много общаемся, обсуждаем песни для следующего тура. Сейчас мы отсняли батлы, а финал шоу состоится 29 декабря и я надеюсь оказаться среди финалистов. Также скоро выйдет моя новая песня "Больше любви" и клип на нее.

Евгений Краснов, участник второго сезона шоу

«Удивительные люди»

РАБОТАЕТ АРХИТЕКТОРОМ

23-летний казанец Евгений Краснов покорил зрителей телевизионного шоу «Удивительные люди» за несколько минут запомнил панораму набережной Москва-реки, а потом нарисовал ее по памяти в мельчайших деталях.

- Я работаю в строительной фирме и параллельно заканчиваю магистратуру в КГАСУ. Называю себя практикующим архитектором. Начиная с 7 класса я каждый день учился рисовать, так как мне это очень нравится. Сейчас использую эти навыки в работе. С заказчиком проще работать, когда объясняешь ему свою идею не на словах, а в рисунке.