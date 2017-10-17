Казанский пороховой завод планирует купить автомобиль дороже 3 млн рублей

Казанский пороховой завод планирует купить автомобиль за 3,2 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, в документации говорится, что внедорожник должен развивать скорость не менее 183 км/ч, иметь люк на крыше, подогрев сидений, а также обогрев руля.

Напомним, в сентябре этого года в Казани на должность нового гендиректора порохового завода был назначен Александр Лившиц. Он родился 21 мая 1970 года в Казани, первым его местом работы был Казанский химический завод им. Ленина. С 2004 года Лившиц стал техническим директором Казанского порохового завода и до 2010 года занимал должности главного технолога и директора по производству. С 2010 года был назначен на должность директора самарского завода «Коммунар». Прежний гендиректор Халил Гиниятов ушел в отставку в июне.

Ранее портал ProKazan писал о том, что оборудование на пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.