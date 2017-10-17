В Татарстане мужчина убил брата из-за жены, которая встречалась с ними по очереди

В Альметьевском районе Татарстана 36-летний мужчина убил 53-летнего брата из-за жены, об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, 10 лет назад супруга старшего брата ушла жить к младшему, однако некоторое время назад стала встречаться с обоими мужчинами, в связи с чем между ними возник конфликт.

- 24 сентября, приехав к брату в деревню Клементейкино, подозреваемый нанес ему несколько ударов арматурой по голове, после чего положил тело в багажник, отвез на берег реки и столкнул автомобиль в воду, - сообщили в СК.

Тело с открытой черепно-мозговой травмы было обнаружено в реке Шешма на глубине 3 метров в багажнике ВАЗ-2105, задержанный брат признал вину.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".