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В Татарстане фирма незаконно из земли выкачивала воду

В Татарстане фирма незаконно из земли выкачивала воду
16+
Фото: http://eco.tatarstan.ru/

В Лениногорске предприятие ООО «ГК «Втормет» осуществляло добычу подземных вод без соответствующей лицензии, передает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Так, в ходе рейда экологи обнаружили 28-метровую скважину на территории металлобазы ООО «ГК «Втормет».

- По данному факту в отношении нарушителя был составлен административный протокол. Ново-Савиновский районный суд вынес решение приостановить деятельность по добыче подземных вод до получения лицензии, - отметили в ведомстве.

Люция Кашапова, 18.10.2017, 12:05
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин18 октября 2017, 12:16
До 50 метров бесплатно
0
6
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Горожанин18 октября 2017, 12:18
вчера вильданов жег, сегодня кашапова? :) мастер заголовка :))) надо уж было тогда написать из планеты :)
0
4
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герцог18 октября 2017, 12:20
Моя вода её украли
Преступников же сразу задержали
1
0
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=18 октября 2017, 12:32
Что вода, у нас нефть незаконно качают, как частную собственность, хоть это природное богатство, т.е. богатство страны.
0
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