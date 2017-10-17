В Казани двое мужчин смешивали спирт с водой, тоннами продавая под известным брендом

В Казани будут судить 45-летнего Александра Мамшева и 45-летнего Яна Ахметшина, которые смешивали спиртосодержащую жидкость с водой, после чего, продавая, в частности, под брендом водки "Граф Ледофф", об этом сегодня сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в 2016-2017 годы Мамшев купил спиртосодержащую жидкость не установленного происхождения, которую хранил дома в поселке Осиново Казани и в арендованном контейнере морского типа в селе Рэмплер Зеленодольского района.

- В дальнейшем Мамшев разбавлял жидкость водой, разливал в пластиковые емкости объемом 5 и 10 литров, а также в бутылки с этикеткой «Граф Ледофф», после чего продавал в городе Казани под видом водки. Кроме того, он реализовывал ее трем знакомым, в том числе Ахметшину, которые, также разбавляли ее и сбывали под видом водки, виски и коньяка, - сообщили в СКР.

Подозреваемых задержали 12-13 апреля, во время разгрузки автомобиля с этиловым спиртом у них изъяли 36 тонн спирта и 10 тонн готовой к реализации продукции с этикетками различных торговых марок. Общий ущерб "Татспиртпрому" составил свыше 1 млн рублей.

По данным фактам возбуждено дело по статьям "производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору" и "незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору". На основании данного уголовного дела задержано восемь человек.

Свою вину они признали, уголовное дело направлено в суд.