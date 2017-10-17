Певица Нюша после замужества с казанским экс-чиновником рассказала о своей интимной жизни

Популярная певица Нюша, которая минувшим летом вышла замуж за 36-летнего экс-чиновника Казани и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, ответила на провокационные вопросы ведущих Love Radio. Видеозапись была опубликована на YouTube.

В ходе трансляции она ответила, что принимала участие в ролевых играх, никогда не занималась сексом в общественных местах и не имитировала оргазм, а также читала тайком SMS мужа.

Полностью посмотреть, какие ответы дала певица, можно в видеоролике.

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Напомним, о своей помолвке Нюша объявила еще в начале года. Тогда певица выложила в сеть фотографию, на котором видно помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Пара была знакома уже долгое время, но любовь между ними вспыхнула лишь осенью прошлого года. Отметим, что Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН «Четыре татарина». Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта.