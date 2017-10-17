В Казани прошел первый полет самолета специального назначения для Минобороны РФ

В Казани состоялся первый полет самолета специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ-СБУС, который построен на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (филиале ПАО «Туполев») для министерства обороны России. Об этом сообщается в неофициальном блоге центра анализа стратегий и технологий.

- Самолет еще неокрашен, и неясно, полностью ли он оснащен специальным оборудованием, - говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что первый полет самолета состоялся еще 14 октября.

Напомним, что контракт на строительство двух самолетов Ту-214ПУ-СБУС с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» был заключен в ноябре 2015 года. Стоимость контракта составила 5,665 млрд рублей, срок исполнения до 31 декабря 2017 года.