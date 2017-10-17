В Татарстане задержали еще восемь экстремистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

У них нашли множество копий запрещенной литературы, рукописные записи, отчеты о проделанной работе с новыми адептами, а также свидетельства организации пропагандистской работы среди мусульман

В Татарстане ФСБ задержала семь жителей Альметьевского и одного жителя Лениногорского районов, которых обвинили в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили сегодня в региональном ФСБ.

Спецоперация по задержанию прошла накануне в рамках дела, возбужденного 12 октября по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

У подозреваемых нашли множество копий запрещенной литературы, рукописные записи, отчеты о проделанной работе с новыми адептами, а также свидетельства организации пропагандистской работы среди мусульман Татарстана.

Сейчас продолжается расследование.

Отметим, ранее в Татарстане проходили задержания подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Кстати



«Хизб ут-Тахрир»— международная панисламисткая политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется. Декларируемая цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы.