Анонимно в Казани: о скидках за штрафы ГИБДД и об интиме с начальником на работе

В рамках новой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

Об отоплении и слишком высоких ценах за услуги ЖКХ

- Я больше не могу это терпеть. Раньше платили за услуги ЖКХ примерно по 4 тысячи на протяжении всего года. Потом нам, казанцам, сказали, что платить за тепло будем только во время отопительного сезона, мол, зимой тысяч по 6, а летом - по 2. И что, я что-то этого не вижу. Мне прошлой зимой приходило по 6-7 тысяч, а этим летом по 4 тысячи. Только мне кажется, что на нас наживаются? Вы скажете, что отопление можно регулировать, но вот в нашем доме такого нет. У нас с середины сентября жара в квартире.

Об интиме на работе за хорошую должность

- Работаю на крупном предприятии Казани. ЗП не высокая. Директор предложил повышение до заместителя. Когда я к нему пришла, он выдвинул условие, что для моего повышения необходимо совершить действия интимного характера. У меня 2 детей и ипотека. Как быть? На должности ЗП будет около 50+. Муж не знает об этом. Посоветуйте!

О скидках за штрафы ГИБДД

- Сидел тут и думал, почему так? Вот штраф, к примеру, за нарушение ПДД если оплачиваешь в течении 20 дней, то получаешь скидку 50%. Что это за ерунда, какая скидка? Есть определённая сумма штрафа и мне кажется, было бы правильнее сделать так - если штраф, скажем, 1000 и если его не оплачиваешь в течение 20 дней, то штраф становится 2000. То же самое сделать и с квартплатами - не оплатил в определённый срок указанную в бумажке сумму, будешь платить в два раза больше!

О зарплатах медиков

- Вот так уважают медиков в Татарстане. Как же жить на такие суммы денег? Как кормить детей? Хотели бы услышать ответ от Минздрава РТ.



