Наверх
Рукоприкладство завуча кадетской школы в РТ может грозить педагогу уголовным наказанием
17:44, сегодня15
Анонимно в Казани: о скидках за штрафы ГИБДД и об интиме с начальником на работе
20:00, сегодня12
Муфтий Татарстана призвал пропагандировать татарский язык в социальных сетях
18:53, сегодня26
Первую очередь мусоросжигательного завода в Казани запустят в 2021 году
18:17, сегодня7
В Городской стоматологии в ноябре акция "Имплантация + протезирование за 35 000 рублей"
Новый регламент ГИБДД: в Казани водителям запретят троллить инспекторов и снимать на видео
18:04, сегодня16
Реклама
Президент Татарстана рассказал, о чем он попросил короля Саудовской Аравии
17:53, сегодня19
Синоптики предупреждают: в Казани ожидается штормовой ветер
17:22, сегодня1
Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатный семинар для руководителей в Казани
Правительство Татарстана оценило работу учителей на ЕГЭ в 19 рублей за час
17:05, сегодня13
Глава Минкомсвязи призвал спецслужбы обратить внимание на Whats App вместо Telegram
16:35, сегодня16
В Казани нашли 19-летнего парня, который ушел из дома почти месяц назад
16:27, сегодня18
Горизонты человеческого измерения в XXI веке: Великий Шелковый Путь
16:16, сегодня2
В Татарстане прохожие на улице нашли девушку в состоянии комы
15:42, сегодня9
В Татарстане в этом году школьники на каникулах будут отдыхать на день дольше
15:18, сегодня6
ГИБДД: водителям по-прежнему разрешено снимать сотрудников ДПС на видео
15:06, сегодня12
В Татарстане двое парней из-за медовухи забили арматурой 94-летних супругов
14:46, сегодня20
В Казани открылся новый офис ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»
14:32, сегодня1
Казанский пороховой завод планирует купить автомобиль дороже 3 млн рублей
14:26, сегодня12
Когда и красиво, и тепло: стильные луки от казанских модниц
14:15, сегодня5
В Челнах "Ока" взорвалась после ДТП с "Ладой": виновный водитель сбежал
14:02, сегодня7
Рособрнадзор начал проверять школы Татарстана в связи с обязательным изучением татарского
13:53, сегодня71
В Татарстане мужчина убил брата из-за жены, которая встречалась с ними по очереди
13:35, сегодня31
Парня, который избил сотрудника ГИБДД на Жилплощадке, посадили на 4,5 года
13:10, сегодня20
Завтра в части домов Ново-Савиновского района Казани отключат воду
12:36, сегодня2
В Татарстане фирма незаконно из земли выкачивала воду
12:05, сегодня9
В Казани двое мужчин смешивали спирт с водой, тоннами продавая под известным брендом
11:47, сегодня13
«Ситуацию с «Фоном» и «Свеем» знали давно»: как в Казани купить квартиру и не потерять все
11:42, сегодня6
В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов
11:31, сегодня7
В Казани женщина на «Лексусе» сбила 8-летнюю девочку
11:18, сегодня25
В Казани прошел первый полет самолета специального назначения для Минобороны РФ
10:55, сегодня23
Афиша 18-23 октября: концерт Пелагеи, гастроли цирк​а и чайные церемонии
10:29, сегодня1
Власти Казани потратят 32 млн рублей на новогодние подарки для детей
10:27, сегодня11
В Татарстане задержали еще восемь экстремистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"
10:12, сегодня28
Леонов: «Казань сумела принять Кубок конфедераций не в ущерб местным жителям»
09:41, сегодня25
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году
09:20, сегодня5
«Открытие Брокер» проведёт в Казани конференцию по экономике и инвестициям
09:17, сегодня1
Появилось видео "цементного" ДТП с четырьмя авто у "Тандема"
09:04, сегодня14
Круглый стол: Почему казанцы толстеют, вес не уходит, а диеты не работают?
09:00, сегодня10
Минниханов улетел в Абу Даби
08:37, сегодня26
Денег нет: СМИ сообщили о переносе стройки ВСМ "Москва - Казань"
08:21, сегодня44
Сегодня в Казани будет +9 градусов
06:15, сегодня
Певица Нюша после замужества с казанским экс-чиновником рассказала о своей интимной жизни
00:59, сегодня20
"Ак Барс" проиграл "Йокериту", который одержал 15-ю победу подряд
21:53, 17.10.20175
Группа CIT, отслеживающая потери в Сирии, перепутала фото погибшего казанца
21:19, 17.10.20179
Вице-премьер России: Татарстан показывает европейский уровень бедности
20:47, 17.10.201745
Анонимно в Казани: издевательства над детьми и родители, которые испортили жизнь сыну
20:00, 17.10.201713
Правозащитник из Казани будет защищать интересы Telegram в суде против ФСБ
18:07, 17.10.20178
В Казани женщинам-мусульманкам посоветовали стать «рабынями» мужей
17:44, 17.10.201758
Минстрой РТ: тепловые сети в Татарстане изношены на 60 процентов
17:26, 17.10.201711
Абонемент в кредит: клиенты казанского фитнес-клуба не могут расторгнуть договор
17:25, 17.10.201717
ГИБДД Казани проверит, как водители уступают дорогу машинам с мигалками
16:59, 17.10.20179
«Такой вот план Б». Что будет с домами казанской «Кубы», построенными в лесопарковой зоне?
16:54, 17.10.201714
В Казани женщина вонзила нож в спину бывшего любовника
16:47, 17.10.201715
Саранский контактный центр Tele2 составил рейтинг обращений клиентов Приволжья
16:46, 17.10.2017
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным с 2019 года‍
16:28, 17.10.20179
В Казани почти на месяц ограничат движение возле станции метро «Аметьево»
16:19, 17.10.20174
Массовое ДТП: у "Тандема" грузовик с цементом сбил столб, засыпав четыре авто
16:18, 17.10.201727
Организация CIT, отслеживающая потери в Сирии, сообщила о смерти наемника из Казани
15:48, 17.10.201744
Завтра в Казани воздух прогреется до +9 градусов
15:36, 17.10.2017
Новый комплекс на месте комбината «Здоровье» оценили в 1,2 млрд рублей
15:16, 17.10.20177
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Анонимно в Казани: о скидках за штрафы ГИБДД и об интиме с начальником на работе

Анонимно в Казани: о скидках за штрафы ГИБДД и об интиме с начальником на работе
16+
Фото: Pixabay
В рамках новой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

Об отоплении и слишком высоких ценах за услуги ЖКХ

- Я больше не могу это терпеть. Раньше платили за услуги ЖКХ примерно по 4 тысячи на протяжении всего года. Потом нам, казанцам, сказали, что платить за тепло будем только во время отопительного сезона, мол, зимой тысяч по 6, а летом - по 2. И что, я что-то этого не вижу. Мне прошлой зимой приходило по 6-7 тысяч, а этим летом по 4 тысячи. Только мне кажется, что на нас наживаются? Вы скажете, что отопление можно регулировать, но вот в нашем доме такого нет. У нас с середины сентября жара в квартире.

Об интиме на работе за хорошую должность

- Работаю на крупном предприятии Казани. ЗП не высокая. Директор предложил повышение до заместителя. Когда я к нему пришла, он выдвинул условие, что для моего повышения необходимо совершить действия интимного характера. У меня 2 детей и ипотека. Как быть? На должности ЗП будет около 50+. Муж не знает об этом. Посоветуйте!

О скидках за штрафы ГИБДД

- Сидел тут и думал, почему так? Вот штраф, к примеру, за нарушение ПДД если оплачиваешь в течении 20 дней, то получаешь скидку 50%. Что это за ерунда, какая скидка? Есть определённая сумма штрафа и мне кажется, было бы правильнее сделать так - если штраф, скажем, 1000 и если его не оплачиваешь в течение 20 дней, то штраф становится 2000. То же самое сделать и с квартплатами - не оплатил в определённый срок указанную в бумажке сумму, будешь платить в два раза больше! 

О зарплатах медиков

- Вот так уважают медиков в Татарстане. Как же жить на такие суммы денег? Как кормить детей? Хотели бы услышать ответ от Минздрава РТ. 

ProKazan.ru, 18.10.2017, 20:00

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Горожанин18 октября 2017, 20:23
Пихайся сколько влезет. Самой только не противно будет... Скатиться до уровня проституток с объездной???
Лучший комментарий
0
10
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 20:26
Вырвиглаз, что я прочитал только что????

Авторы (анонимы), у вас с головой всё впорядке???
0
3
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов18 октября 2017, 20:27
Интим за карьеру ,это про нэфис однознвчно
0
3
Согласны с автором?
н18 октября 2017, 20:30
Я б дала за 50т.р., раз в месяц!
0
5
Согласны с автором?
Димас люблю пивас18 октября 2017, 20:31
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Интим за карьеру ,это про нэфис однознвчно
Развернуть
В нефэси озабоченные?:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 20:33
" Как быть? На должности ЗП будет около 50+. Муж не знает об этом. Посоветуйте!" - что тут думать , то. Видео только потом пришлите, друг спрашивает )))!?
0
2
Согласны с автором?
Чаплашкин18 октября 2017, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
Пихайся сколько влезет. Самой только не противно будет... Скатиться до уровня проституток с объездной???
Развернуть
Ипотека и двое детей-это прикрытие.похоже сама не против
0
3
Согласны с автором?
Горожанинсче18 октября 2017, 20:44
Можно с диктофоном придти и записать его А потом шантожирывать мл жена ужнает
0
1
Согласны с автором?
горожанин18 октября 2017, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
Я б дала за 50т.р., раз в месяц!
Развернуть
мне кажется руководитель далеко не дурак, и платить 50тр за 1 раз в месяц не будет.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 21:07
Ну что посоветовать, разведись и трахайся!
0
0
Согласны с автором?
Мусульманин18 октября 2017, 21:33
Ну ваши жены же не рабыни мужей, так что зачем удивляться таким вопросам
0
0
Согласны с автором?
Человек18 октября 2017, 21:35
С мужем посоветуйся.Все таки ради семейного блага...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин18 октября 2017, 21:38
Соглашался дура!!!!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru