Леонов: «Казань сумела принять Кубок конфедераций не в ущерб местным жителям»

Кубок конфедераций в Казани прошел минувшим летом 2017 года не в ущерб местным жителям, об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

- Я в своем докладе (озвученном 10 октября на совещании ответственных за проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года, — прим. ред.) поделился примером того, как Казань сумела принять Кубок конфедераций не в ущерб местным жителям, которые относятся к футболу с меньшим фанатизмом, чем идущие на стадион болельщики, — сказал он в интервью «Известиям».

Также Леонов рассказал о ЧП с электроснабжением, которое случилось во время соревнований.

- Очень важна история с электроснабжением. Нужно делать дубляж — у нас был всего один сбой, но его никто не заметил, потому что мы быстро переключились на дизельные генераторы. А для ЧМ вдвойне важна телевизионная история и возможность подачи сигнала во все точки мира. Поэтому энергетика должна быть застрахована от любого сбоя. Так, есть «обычная» подача энергии. Если она прерывается, то мы автоматом переключаемся на дизель. И всё работает в прежнем режиме, - отметил чиновник.

Напомним, в Казани в рамках турнира на стадионе «Казань Арена» прошли четыре матча турнира (Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия, и полуфинал Португалия — Чили).