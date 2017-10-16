Вице-премьер России: Татарстан показывает европейский уровень бедности

Татарстан показывает самый низкий уровень бедности в стране, опыт региона должен распространен по стране, об этом сегодня заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Наша проблема сегодня - это уровень бедности, и хочу сказать, что по абсолютно объективным показателям Росстата Татарстан показывает сегодня самый низкий уровень бедности по всей стране. Это замечательный опыт, который должен быть дальше распространен,- сказала она.

По словам вице-премьера, этот показатель является «абсолютно европейским» и «даже мировым», она уточнила, что «это так называемый фоновый уровень, когда у семьи что-то случается, и когда быстро находятся адекватные механизмы для помощи той или иной семье».

Вице-премьер призвала другие регионы перенимать «такой замечательный хороший опыт, нацеленный на решение вопросов преодоления бедности, развития среднего класса».

Напомним, ранее стало известно, что из бюджета России в ближайшие 3 года не будут выделяться дотации Татарстану как региону-донору. Всего 12 регионов в 2018 году не получат трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности вообще, как и в этом году. Помимо Татарстана, это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тюменская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Московская и Ленинградская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Все они являются регионами-донорами и не получают дотации на выравнивание.