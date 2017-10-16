Минстрой РТ: тепловые сети в Татарстане изношены на 60 процентов

В Татарстане тепловые сети изношена на 50-60 процентов, самая сложная ситуация — в Бугульме и Зеленодольске, рассказал сегодня первый замминистра ЖКХ Алексей Фролов.

- Эти два города я бы выделили как наиболее проблематичные. Ежегодно в республике меняется около 250 км тепловых сетей, что составляет не более 5 процентов от их общего количества. При этом общая задолженность населения республики за коммунальные услуги перед предприятиями ЖКХ составляет 5 млрд 600 млн рублей. Она эквивалентна 1,5-месячным начислениям, — сообщил он.

При этом в Татарстане все плановые ремонтные работы в Татарстане были завершены в срок.

Напомним, 7 октября стало известно, что в Татарстане завершен пуск тепла во всех районах республики.