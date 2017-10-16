В Казани женщина вонзила нож в спину бывшего любовника

В Казани задержана 34-летняя женщина по подозрению в ножевом ранении 32-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по РТ.

Инцидент произошел накануне около трех часов ночи на улице Габишева. Позже выяснилось, что потерпевший пришел к подруге, чтобы в очередной раз выяснить отношения и устроил сцену ревности.

- В ходе скандала женщина взяла с кухни нож и нанесла гостю ранение в спину. В содеянном она созналась, заявив, что хотела только припугнуть мужчину, так как подобные разборки с фактами рукоприкладства с его стороны происходили у них и в период совместного проживания, - сообщили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».