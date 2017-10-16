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В Казани почти на месяц ограничат движение возле станции метро «Аметьево»

В Казани почти на месяц ограничат движение возле станции метро «Аметьево»
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Фото: pixabay.com

С 18 октября в Казани будет частично закрыта улица Моторная, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено от улицы Братская до станции метро «Аметьево».

- Закрытие связано с капитальным ремонтом проезжей части, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

 

Люция Кашапова, 17.10.2017, 16:19
Тэги: Дороги
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