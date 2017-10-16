Новый комплекс на месте комбината «Здоровье» оценили в 1,2 млрд рублей

Стоимость нового оздоровительного комплекса с турецкой, финской, корейской и прочими банями, который построят на месте комбината «Здоровье», оценили в 1,2 млрд рублей. Об этом заявил экс-мэр Казани Камиль Исхаков.

- Это максимальная сумма. Мы планируем брать деньги частями по мере необходимости, как это позволяет делать кредитная линия, - цитирует «Вечерняя Казань» слова Исхакова.

Отмечается, что в качестве инвестора бывший мэр Казани рассматривает компанию жены президента Татарстана Гульсины Миннихановой «Лучано».

- Честно говоря, у меня пока не хватает совести разговаривать с ними на эту тему. Но эту мысль я в голове держу. Потому что в том бизнес-плане, который мы составили, - он пока черновой и очень тяжелый, не видна быстрая окупаемость. И цены нельзя будет очень высокие поставить - доходы у населения не такие, - сказал он.

Напомним, комбинат «Здоровье» закрылся 1 июля, а 11 сентября начался снос комбината, построенного еще в 70-х годах прошлого века. Камиль Исхаков сообщил, что на месте старого здания построят новое. При этом в обновленном комплексе будут бассейны, русская и финская сауны, турецкие бани.