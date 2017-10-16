Анонимно в Казани: издевательства над детьми и родители, которые испортили жизнь сыну

Портал ProKazan.ru запускает новую рубрику, в рамках которой будет рассказывать о том, что обсуждают жители города в Сети

Ежедневно в социальных сетях можно увидеть огромное количество обсуждений на те или иные темы. Одни публикуют сообщения о проблемах в городе, другие пишут о внутренних переживаниях на различные темы. Предлагаем вам почитать то, что обсуждают горожане в Интернете.

О бездушности людей, проходящих мимо

- Люди, не проходите мимо, не будьте такими черствыми и бездушными! Сегодня утром парень лежал возле подъезда в легкой одежде. Вызвала "скорую". Да, может он перебрал с наркотиками или алкоголем, а может быть его избили или он упал с высоты. Мы же этого не знаем. Столько народу прошло мимо и никто не подошел не посмотрел, что с ним. Не май месяц может и замерзнуть. А ведь это чей то сын, брат, муж или отец, и его ждут дома.

О людях и дорогах

- Пусть закидают меня тапками, но у меня уже терпения не хватает. Сегодня выхожу из дома, точнее пытаюсь выйти. Делают дорогу возле подъезда, точнее порог, дорогу-то уже давно сделали. Мало того, что я испачкала свою обувь об бетон или из чего там делают асфальт, еще мне нагрубили и сказали, что я на ногу наступила кому-то. Короче меня эти рабочие уже в край достали. Как я с мужем, так все нормально. Иду одна, так обосрут с ног до головы. Это ладно сейчас, но я когда беременной была, гоняли меня туда сюда, чтобы я машину переставляла. Это по улице Мира, 26.

О родителях, которые испортили жизнь

- Никогда не думала, что стану любовницей женатого человека, всегда презирала таких особ. Вот прошли годы, мой любимый также со мной, но уже в качестве любовника. А все из-за его родителей, которые восприпятствовали нашему счастью, сделали все, чтобы он женился на сверстнице, а не на женщине старше его. Такая быстро нашлась, быстренько родила, поселилась у него. А то, что сын не будет счастлив с ней, они не подумали. Он все так же бегает к той самой, которая старше, с которой уютно и тепло, которую он любит! Вы просто сломали ему жизнь!

О жестоком обращении с детьми​

- Лукина 45. В лифте.





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