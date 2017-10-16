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В Казани на улице Ершова девушку зажало в Hyundai после ДТП с тремя авто

В Казани на улице Ершова девушку зажало в Hyundai после ДТП с тремя авто
16+

В Казани на улице Ершова накануне вечером столкнулись Opel Insignia, Hyundai Solaris и Renault, в результате девушка-пассажирка из корейского авто получила серьезные травмы и оказалась зажата в машине, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По предварительным данным, Opel и Hyundai ехали на высокой скорости по улице Ершова в сторону Зинина, в какой-то момент едущий впереди Opel решил развернуться через двойную сплошную линию со второй полосы, в него врезалось корейского авто. После этого в них врезался Renault.

Девушка в автомобиле Hyundai была пристегнута, но получила серьезные травмы: вся сила удара пришлась на ее сторону. Поначалу очевидцы пытались сами, с помощью подручных средств вырвать дверь, но освободить пострадавшую смогли только спасатели МЧС.

ГИБДД выясняет обстоятельства столкновения.

Н. Вильданов, 17.10.2017, 13:43
Тэги: ДТП
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