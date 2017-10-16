В Казани планируют открыть генеральное консульство Узбекистана. Об этом сообщил второй секретарь посольства Узбекистана в России Дамир Маматкулов во время встречи со студентами КФУ, передает пресс-служба вуза.

Однако о сроках открытия генконсульства он не уточнил.

- Консульство займется решением основных вопросов студентов из Узбекистана. В основном - это утеря национального паспорта и получение стикера разрешительной записи для выезда за границу, - отметил Маматкулов.

Он также призвал студентов не участвовать в митингах и шествиях.

Отметим, в настоящее время в КФУ учатся 1200 студентов из Узбекистана.