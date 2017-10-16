На Меридианной девушка упала с 6 этажа

Сегодня днём с 6 этажа дома по улице Меридианная выпала девушка. По информации источника ProKazan.ru, погибшей было около 20 лет. На данный момент на месте работают криминалисты.

По предварительной информации, девушка снимала квартиру. Никто из жильцов почти ничего не знает о погибшей.

Напомним, летом этого года в Ново-Савиновском районе Казани молодой человек погиб, упав с 16 этажа. Происшествие произошло на улице Чистопольской, 23.