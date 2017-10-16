В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра

В Набережных Челнах впервые возбудили уголовные дела на призывников, которые уклонялись от прохождения медицинского осмотра, об этом сообщают "Вечерние Челны".

– Много лет мы с этим вопросом боролись. Это была одна из возможностей уклонения от призыва законного, когда человек приходил, жаловался на здоровье чуть ли не по всем специалистам, уходил и потом повторял тоже самое из призыва в призыв, - заявил на пресс-конференции начальник отдела Военного комиссариата РТ по Центральному и Автозаводскому районам Набережных Челнов Рашид Ильясов.

Также были возбуждены 15 уголовных дел на обычных уклонистов, то есть тех, кто получил повестку, но не пришел на призывной пункт.

Всего в Челнах на медицинские комиссии вызовут около 2 000 молодых людей. Основная категория – это студенты, которые будут оформлять право на отсрочку.

Напомним, всего в октябре-декабре 2017 года в Татарстане подлежат вызову в призывные комиссии 18000 человек. Из них отправят в армию только 3500 человек - это на 1000 человек меньше, чем в прошлом году. Уменьшение количества призывников связано с укомплектованностью в рядах вооруженных сил контрактниками. Почти половину - 45% из них отправятся в сухопутные войска, 13% военно-морской флот, 10% - ракетные войска стратегического назначения, военно-космические силы и ВДВ - по 8%, войска Национальной гвардии 7% и 12 ГУМО 3%. Оставшиеся 6% будут распределены по другим подразделениям.