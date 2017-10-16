Житель Казани требует с МВД 200 тысяч рублей за то, что его признали незаконно наркоманом

Вахитовский районный суд Казани начал судебный процесс по иску 31-летнего Павла Левицкого к МВД Татарстана. Казанец требует 200 тысяч рублей за то, что его незаконно признали наркоманом.

Напомним, в августе 2016 года он обратился в редакцию портала ProKazan.ru и рассказал, что его признали наркоманом со слов никому неизвестного человека.

- В прошлую пятницу я уехал из города на базу отдыха, за 40 километров от Казани, - рассказывал Павел Левицкий. - Вернулся только в воскресенье вечером (21 августа). А в понедельник я обнаружил в своем почтовом ящике постановление суда о штрафе и обязательном лечении от наркомании! - рассказал тогда Павел.

Согласно документам, его привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

- Некий человек, который не совсем адекватно вел себя на улице, представился мной и отказался проходить медосвидетельствование. Его задержали полицейские, составили протокол. Уже в воскресенье мировой суда Вахитовского района вынес постановление. Причем, этот человек был на заседании.

Личность мужчины устанавливалась с помощью справки из УФМС. При этом указанные данные соответствуют старому паспорту, который Павел поменял еще в 20 лет.

Знакомые, которые лично находились с Павлом в выходные, подтвердили, что он не мог в тот день находиться в Казани. Как оказалось, именем Павла тогда назвался его родственник.

Теперь Левицкий решил требовать компенсации морального вреда.