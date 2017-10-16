Наверх
Мечеть, которую игрок «Рубина» Карадениз строит под Казанью, уже облицевали кирпичом
09:41, сегодня7
В РТ завуч кадетской школы выпорол 13-летнюю девочку в рамках воспитательного процесса
12:19, сегодня
СК возбудил дело по статье "Убийство" после падения мужчины с поезда в Татарстане
11:39, сегодня1
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра
11:19, сегодня3
В Городской стоматологии в ноябре акция "Имплантация + протезирование за 35 000 рублей"
Житель Казани требует с МВД 200 тысяч рублей за то, что его признали незаконно наркоманом
11:09, сегодня6
Реклама
В Казани скончался известный акушер, деньги на лечение которого собирали матери города
10:20, сегодня8
Жители «Салават Купере» пожаловались Метшину на темноту во дворах и переполненные автобусы
10:18, сегодня9
Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатный семинар для руководителей в Казани
ГИБДД ищет очевидцев: в Казани три водителя сбили пешеходов и скрылись с места ДТП
09:27, сегодня11
В октябре для жителей Татарстана будут проведены бесплатные консультации кредитных юристов
09:00, сегодня2
В Казани начнут судить полицейских ОП «Япеева», которых обвиняют в аферах с оружием
08:55, сегодня7
Россию ждет крупнейшая "Черная Пятница"
В России могут запретить курение около подъездов
08:27, сегодня40
Сегодня «Ак Барс» сыграет в столице Финляндии с «Йокеритом»
08:04, сегодня1
Сегодня в Казани ожидается дождь и +10 градусов
06:17, сегодня1
На выходных в Казани откроется гастрономический фестиваль (16+)
В казанском Займище построят пожарный водопровод
19:06, 16.10.20175
В Казани на улице Кулагина снесли магазин
18:34, 16.10.201713
Президент Татарстана раскритиковал работу министров
18:05, 16.10.201744
Афиша громких событий: 25 концертов в Казани до конца года, которые нельзя пропустить
17:56, 16.10.20174
Соцсети: миротворцы ООН посетили Нижнекамск
17:33, 16.10.201714
Казанец убил соседа из-за банковской карты, завернул тело в ковер и оставил под деревом
17:01, 16.10.201712
На Заинском водохранилище задержали браконьеров: у них нашли свыше тонны рыбы
16:30, 16.10.201713
В Татарстане лоб в лоб столкнулись два большегруза: погиб водитель
16:27, 16.10.20176
В Минтруде назвали самые востребованные профессии в России‍
15:59, 16.10.201710
«Горы мусора во дворе и парковка на тротуаре»: на что жалуются казанцы
15:54, 16.10.201717
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане
15:50, 16.10.20171
«Мы не можем выйти даже за продуктами!» Почему в Казани простаивают новые лифты?
15:35, 16.10.201721
В Татарстане мужчина расстрелял сына и сноху из двуствольного ружья
15:22, 16.10.201720
Метшин отказался от огнетушителя, который хотел подарить ему сотрудник МЧС
15:19, 16.10.201714
Полуголая женщина, погибшая в Доминикане от знака, попала в топ запросов казанцев
14:58, 16.10.201732
В Иннополисе может появиться горнолыжный комплекс
14:43, 16.10.201711
Расследование ProKazan: кто чинит наши автомобили
14:00, 16.10.2017
За рулем BMW, который разбился на проспекте Победы, была 27-летняя девушка
13:59, 16.10.201724
Соцсети: прокуратура Казани потребовала исключить обязательный татарский из учебных планов
13:50, 16.10.2017150
В Казани осудили вандалов, которые разрисовали и разбили окна в Академии наук РТ
12:52, 16.10.201716
Банкротство - "спасательный круг" или начать жизнь с нуля
12:44, 16.10.20175
Казанский депутат об "охоте на пандусы" и планах пересадить горожан на велосипеды
12:21, 16.10.201723
На проспекте Ибрагимова водитель "Каблука" насмерть сбил пенсионерку
12:19, 16.10.20178
Серьезный матч для «Ак Барса». В гостях казанцы в овертайме обыграли "звездный" СКА
12:05, 16.10.20171
Условные теракты: в Зеленодольске пройдут антитеррористические учения
11:41, 16.10.20172
В РФ депутаты хотят запретить фото в резюме и предлагают увольнять мужчин первее женщин
11:09, 16.10.201730
«Прекращайте ужас наводить»: мэр Казани отчитал главу управления здравоохранения
11:08, 16.10.201726
Ночной мэр Берлина посоветовал найти «сумасшедшего инвестора» в Казани
10:34, 16.10.201710
В Казани в парках и скверах установят 180 видеокамер
10:29, 16.10.201711
Какие разработки есть у «КАМАЗА» и когда появятся беспилотные грузовики?
10:00, 16.10.20176
МВД: число уголовных дел из-за массовых эвакуаций в Казани выросло до 200
09:50, 16.10.20178
В Госдуме могут разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД
09:26, 16.10.201710
Минниханов предложил увеличить время работы поликлиник Казани, чтобы уменьшить очереди
08:51, 16.10.201734
Глава комитета Госсовета РТ: должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года
08:29, 16.10.201776
Больше трети всех преступлений в Казани - это кражи и грабежи
08:00, 16.10.2017
Житель Татарстана год силой удерживал и избивал возлюбленную на даче
20:20, 15.10.201742
В Татарстане столкнулись «Лада Приора» и «ГАЗель»: водитель сломал ногу
19:51, 15.10.201712
Казанский «Рубин» в гостях вырвал победу у «Ростова»
19:08, 15.10.20179
В Татарстане водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на велосипеде
16:29, 15.10.201719
На проспекте Победы в Казани разбился водитель BMW
15:46, 15.10.201733
Рустам Минниханов пролетел на тарзанке над Ахштырским ущельем в Сочи
14:10, 15.10.201755
В Татарстане обокрали сельскую церковь: унесли утварь и пожертвования
13:11, 15.10.201725
Сегодня «Рубин» сыграет с прошлой командой Курбана Бердыева
12:41, 15.10.20173
Защитника «Ак Барса» дисквалифицировали за удар судьи
12:20, 15.10.20174
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
11:48, 15.10.201721
Пятилетние обещания: почему дома Щетинкина на Баумана остались в разрушенном состоянии?
11:06, 15.10.201721
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Житель Казани требует с МВД 200 тысяч рублей за то, что его признали незаконно наркоманом

Житель Казани требует с МВД 200 тысяч рублей за то, что его признали незаконно наркоманом
16+
Фото: ProKazan.ru

Вахитовский районный суд Казани начал судебный процесс по иску 31-летнего Павла Левицкого к МВД Татарстана. Казанец требует 200 тысяч рублей за то, что его незаконно признали наркоманом.

Напомним, в августе 2016 года он обратился в редакцию портала ProKazan.ru и рассказал, что его признали наркоманом со слов никому неизвестного человека.

- В прошлую пятницу я уехал из города на базу отдыха, за 40 километров от Казани, - рассказывал Павел Левицкий. - Вернулся только в воскресенье вечером (21 августа). А в понедельник я обнаружил в своем почтовом ящике постановление суда о штрафе и обязательном лечении от наркомании! - рассказал тогда Павел.

Согласно документам, его привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

- Некий человек, который не совсем адекватно вел себя на улице, представился мной и отказался проходить медосвидетельствование. Его задержали полицейские, составили протокол. Уже в воскресенье мировой суда Вахитовского района вынес постановление. Причем, этот человек был на заседании.

Личность мужчины устанавливалась с помощью справки из УФМС. При этом указанные данные соответствуют старому паспорту, который Павел поменял еще в 20 лет.

Знакомые, которые лично находились с Павлом в выходные, подтвердили, что он не мог в тот день находиться в Казани. Как оказалось, именем Павла тогда назвался его родственник.

Теперь Левицкий решил требовать компенсации морального вреда. 

Элина Валеева, 17.10.2017, 11:09
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин17 октября 2017, 11:19
Капец!!! Вот так и работают власти! Паспорт вообще не нужен получается, если в него толком никто не смотрит...или левый документ подсунуть вообще никаких проблем не составит?! Оклеветали человека просто так. Пусть гонят 200...за проступки отвечать надо!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин17 октября 2017, 11:33
В ответ на комментарий пользователя
Капец!!! Вот так и работают власти! Паспорт вообще не нужен получается, если в него толком никто не смотрит...или левый документ подсунуть вообще никаких проблем не составит?! Оклеветали человека просто так. Пусть гонят 200...за проступки отвечать надо!
Развернуть
Ты думаешь, они из своего кармана заплатят?
Фигушки, с твоих налогов
4
1
Согласны с автором?
Горожанин17 октября 2017, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Ты думаешь, они из своего кармана заплатят?
Фигушки, с твоих налогов
Развернуть
Да какая разница? Налоги изымать не перестанут от этого! Пусть даже с налогов. Все равно этих денег не видим, и в том, и в другом случае! А история резонансная! Пусть все пройдет официально и останется грязным пятном на их руководстве.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин17 октября 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Ты думаешь, они из своего кармана заплатят?
Фигушки, с твоих налогов
Развернуть
Пусть без премии полицаи остануться, не заслужили!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин17 октября 2017, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
Ты думаешь, они из своего кармана заплатят?
Фигушки, с твоих налогов
Развернуть
Ты платишь налоги? Я нет...
2
0
Согласны с автором?
Горожанин17 октября 2017, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
Ты платишь налоги? Я нет...
Развернуть
Значит родители твои платят, школьник... .или ты в дремучем лесу живешь, грибочками питаешься?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 октября 2017, 12:19
может он сам и не помнит, где был
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 октября 2017, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Ты платишь налоги? Я нет...
Развернуть
Курятничек в чуланчике, коровка на балкончике? В магазине тоже ничего не покупаешь? ))
18% ндс ты платишь полюбому
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru