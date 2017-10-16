Жители «Салават Купере» пожаловались Метшину на темноту во дворах и переполненные автобусы

Накануне мэр Казани Ильсур Метшин встретился с жителями «Салават Купере», чтобы выслушать их пожелания по развитию нового района, передает пресс-служба мэрии города.

Так, жители пожаловались градоначальнику на недостроенную школу, переполненные автобусы и на отсутствие уличного освещения. На встречу с мэром пришло около 30 человек. И один из актуальных вопросов — это дворовое уличное освещение.

- Темно очень. Дети возвращаются из школы во вторую смену из Залесного, из Осиново в кромешной темноте. Транспорт ездит в такой же темноте, в которой буквально на расстоянии вытянутой руки людей не видно, - пожаловалась жительница дома №11 по улице Айрата Арсланова.

Жители также посетовали и на работу общественного транспорта, отметив, что автобусы единственного маршрута постоянно переполнены.

- Назревает необходимость строительства дороги-дублера, чтобы избавить местное население от частых пробок, - считают жильцы.

Выслушав все просьбы жителей, мэр Казани попросил собрать их в один график со сроками решения назначенных задач.