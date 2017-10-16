В Казани скончался известный акушер, деньги на лечение которого собирали матери города

В Казани скончался онкобольной акушер 36-летний Айрат Шамсутдинов, которому собирали деньги на лечение большое количество мам в городе, благодарных ему за помощь в рождении детей. Об этом говорится в группе помощи в соцсетях, сообщение о смерти было опубликовано накануне.

Диагноз "Меланома кожи теменной области" был поставлен в 2009 году, но мужчина до последнего продолжал вести прием. В больницу его увезли, буквально, с рабочего места.

После этого был объявлен сбор средств, эти деньги отчасти были направлены на обследование врача в одной из клиник Германии, где ему уже неоднократно помогали.

Акушер прошел через удаление самой опухоли, удаление лимфатических узлов, удаление метастазов в головном мозге, удаление подкожных метастазов, получал лечение реафероном, прошел курс лучевой терапии, потом его жизнь поддерживалась благодаря препарату Zelboraf (Зелбораф).

Несмотря на помощь врачей Айрат Шамсутдинов скончался.

Отметим, в группу помощи врачу вступили свыше 6 600 человек, большинство из них - молодые мамы, которые благодарили молодого врача и выкладывали снимки своих детей.