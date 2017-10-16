ГИБДД ищет очевидцев: в Казани три водителя сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

ГИБДД Казани ищет очевидцев трех ДТП с пострадавшими.

Так, 13 октября в 15.30 водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 64-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. Все произошло во дворе дома №15 по улице Сахарова. В результате наезда женщина получила ушиб правой стопы.

Второе ДТП произошло 14 октября.

- В 4 утра напротив дома №5/1 по улице 2-я Газовая был совершен наезд на 29-летнюю женщину. Пострадавшая с закрытым переломом ребер слева и закрытым переломом правого надколенника была госпитализирована, - сообщили в ведомстве.

Водитель также скрылся с места ДТП.

В этот же день день произошло еще одно ДТП по улице Ахтямова.

- Водитель сбил 67-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Женщина получила ушиб мягких тканей теменной области головы. Водитель также скрылся с места ДТП, - говорится в сообщении.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефону: 5-333-848.

Отметим, всего за прошедшие выходные в Казани зарегистрировано 367 ДТП, из них 15 происшествий с пострадавшими.