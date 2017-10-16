В Казани начнут судить полицейских ОП «Япеева», которых обвиняют в аферах с оружием

Сегодня, 17 октября, Вахитовский районный суд Казани рассмотрит дело бывших сотрудников полиции ОП «Япеева», которых обвиняют в аферах с оружием.

На скамье подсудимых - 27-летний Айнур Валишин, 32-летний Максим Васильев, а также их коллега из УВД Казани Иван Гусляров.

Напомним, оперативники были задержаны 5 июня сотрудниками ФСБ и службой собственной безопасности МВД РТ. Полицейские искусственно увеличивали показатели по числу выявляемого незаконного оружия.

По некоторым данным, аферу по улучшению статистики полицейские решили провести для улучшения своей репутации перед начальством после того, как пьяный сотрудник полиции в ночь с 27 на 28 мая врезался на автомобиле в автобусную остановку. Самого водителя уволили, а его начальству объявили выговоры, после чего они и решили улучшить статистику по проверке владельцев оружия, мест и правил хранения оружия, и сроков лицензий путем фиктивных операций.