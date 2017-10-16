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В Казани начнут судить полицейских ОП «Япеева», которых обвиняют в аферах с оружием

В Казани начнут судить полицейских ОП «Япеева», которых обвиняют в аферах с оружием
16+
Фото: Максим Платонов/"Реальное время"

Сегодня, 17 октября, Вахитовский районный суд Казани рассмотрит дело бывших сотрудников полиции ОП «Япеева», которых обвиняют в аферах с оружием.

На скамье подсудимых - 27-летний Айнур Валишин, 32-летний Максим Васильев, а также их коллега из УВД Казани Иван Гусляров.

Напомним, оперативники были задержаны 5 июня сотрудниками ФСБ и службой собственной безопасности МВД РТ. Полицейские искусственно увеличивали показатели по числу выявляемого незаконного оружия.

По некоторым данным, аферу по улучшению статистики полицейские решили провести для улучшения своей репутации перед начальством после того, как пьяный сотрудник полиции в ночь с 27 на 28 мая врезался на автомобиле в автобусную остановку. Самого водителя уволили, а его начальству объявили выговоры, после чего они и решили улучшить статистику по проверке владельцев оружия, мест и правил хранения оружия, и сроков лицензий путем фиктивных операций.

Люция Кашапова, 17.10.2017, 08:55
Тэги: Суд
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Комментарии

Стас17 октября 2017, 09:02
К стенке!
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Горожанин17 октября 2017, 09:19
Сажать нещадно - у солдат революции должны быть чистые руки
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Горожанин17 октября 2017, 09:22
Очередные жертвы палочной системы...
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0
Согласны с автором?
герцог17 октября 2017, 09:29
Везде афёру видим мы-предательство народа
Ведь собралось в ОГПУ-намного больше сброда
И видит преданный народ предателей народа
Один за автомат пошёл, другой за взломку кода
Все Родину хотят продать-чтоб больше денег получать
Все очумели сразу вдруг-богатый-он же сразу друг
И каждый хочет обмануть-чтобы облегчить жизни путь
Все средства в этом хороши-а то у всех одни шиши
Не пахнут деньги-только деньги рвуться
За них в борьбе отчаянно дерутся
Купить коттедж,квартиру и машину
Жену довольной сделать и сноху Ирину
Мечту свою осуществить
Хотят красиво люди жить
Как надоело всем страдать
Всё подметать и подметать
С деньгами связана свобода
Не тот пошёл студент-другого рода
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