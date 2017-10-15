В казанском Займище построят пожарный водопровод

В жилом массиве «Займище» построят пожарный водопровод. На строительство объекта из бюджета республики планируют выделить 19 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.

- Основной недостаток жилых массивов, граничащих с лесными массивами, - отсутствие системы оповещения при пожаре, - отметил Тимурханов. - Поэтому планируем построить пожарный водопровод. Поэтапное финансирование работ будет проходить по мере поступления средств.

От также добавил, что необходимо построить еще и пожарное депо в ЖК «Салават Купере», пирсы для подъездов пожарных машин на озерах Глубокое и Лебяжье.

- Строительство данных объектов сократит временной норматив прибытия пожарных подразделений до населенных пунктов, расположенных в лесопарковой зоне «Лебяжье», к «Салават Купере» и жилому массиву Залесный, - объяснил он.