На Заинском водохранилище задержали браконьеров: у них нашли свыше тонны рыбы

В Татарстане на Заинском водохранилище задержали группу браконьеров, у которых с собой было 1,2 тонны рыбы, об этом сообщили в МВД Татарстана.

Лидером группы был ранее судимый 48-летний житель Заинска, другому браконьеру 50 лет, третьему – 81 год. Передвигались они на двух катерах, а выловленную сетями рыбу хранили на специально оборудованных для этого на берегу водохранилища складах с вместительными морозильниками. Улов продавали в Заинске, Набережных Челнах, Альметьевске и Самарской области.

11 октября в 0:35 в ходе спецоперации все подозреваемые были задержаны, у них забрали два катера, а также 135 рыбацких сетей общей длиной более 10 км, на складе было обнаружено 1200 кг свежей, соленой и замороженной рыбы, среди которой лещ, толстолобик, белый амур, сом, жерех, сазан, окунь. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Двое подозреваемых были арестованы, третий отпущен под подписку о невыезде.