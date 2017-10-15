«Горы мусора во дворе и парковка на тротуаре»: на что жалуются казанцы

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
- На остановке "Дубравная" постоянно не просыхающая глина. Асфальт треснут, подступы к автобусу отвратительны!
- На Ибрагимова, 47 мусорная площадка постоянно переполнена, запах разносится по всему двору. Нужно ее перенести подальше от дома.
- С торца дома №23 на улице Дубравной стоит сухое дерево, часть его отваливалась. Параллельно тоже большое дерево, сухое, может упасть на человека.
- В парке Победы очень грязно - повсюду валяются окурки и разбросан мусор.
ДОРОГИ И ПАРКОВКА
- Во дворе на Чуйкова, 27а разбита дорога.
- На Чуйкова, 91 автовладельцы паркуются на тротуарах! Где ходить пешеходам?
- Во дворе дома №87 по улице Зорге, 87 ужасная дорога,невозможно ездить.
- На Адоратского, 6 невозможно зайти домой, особенно у подъезда №4 - огромные ямы, в УК обращались уже 2 года назад, обещали все сделать, но ничего не исправили