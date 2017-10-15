Синоптики предупредили о тумане в Татарстане

Ночью и утром 17 октября на территории Татарстана ожидается туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сообщается, что видимость при тумане составит 500 метров и менее. В ГУ МЧС России по РТ автомобилистам советуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Так, завтра в Казани ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 4-6 гр.тепла. Максимальная температура воздуха днем 8-10 гр.тепла.