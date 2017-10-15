Полуголая женщина, погибшая в Доминикане от знака, попала в топ запросов казанцев

Смерть 35-летней Натальи Бородиной из Челябинска в Доминикане, которая разбила голову о дорожный знак во время съемки видео, попала в топ запросов казанцев на прошлой неделе вв Яндексе, об этом сообщил региональный представитель компании.

Женщина погибла 11 октября на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Она высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. За рулем машины была гражданка Украины Иванна Бойрачук.

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