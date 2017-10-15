В Иннополисе может появиться горнолыжный комплекс

В Иннополисе может появиться собственный горнолыжный комплекс. Об этом сообщил мэр Иннополиса Руслан Шагалеев в рамках архитектурной биеннале.

- Мечтаем о собственном горнолыжном комплексе. Здесь неподалеку есть один, но мы хотим свой, к тому же это и доход хороший в бюджет города, - отметил он.

Также по словам Шагалеева, обсуждается вопрос строительства гостиничного комплекса в Иннополисе.

- Хотим построить хороший гостиничный комплекс. Пока у нас есть один хостел, но он не вмещает всех желающих, потому что в дни мероприятий население Иннополиса в два, а то и в три раза возрастает. Мы хотим, чтобы и жители города чувствовали себя удобно, - цитирует «Татар-информ» мэра города.

Отметим, что в 35 км от Казани уже есть один горнолыжный курорт «Свияжские холмы». Это всесезонный город-курорт, который предлагает много развлечений любителям активного отдыха, как зимой (горные и беговые лыжи, сноуборд, сноутюбинг, коньки, зимний городок), так и летом (гольф, стрельбище и другие виды активностей).