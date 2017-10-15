В Казани осудили вандалов, которые разрисовали и разбили окна в Академии наук РТ

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор троим молодым людям, которые в марте этого года разрисовали стены Института Татарской энциклопедии Академии наук РТ, Союза художников РТ и Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Так, суд признал 20-летнего Ивана Бескровного, 21-летнего Камиля Шагиева и 22-летнего Олега Карташова виновными и назначил каждому наказание в виде ограничения свободы на 1 год и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Однако молодые люди на суде отрицали факт вандализма, потому что, по их словам, они не знали, что здания имеют историческую ценность и признаны объектом культурного наследия.

Напомним, в ночь на воскресенье, 19 марта текущего года, неизвестные люди разбили окна и разрисовали стены Института Татарской энциклопедии Академии наук РТ, Союза художников РТ и Государственного музея изобразительных искусств РТ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Хулиганы разбили стекло на входной двери Союза художников, стекла в Государственном музее, а также сорвали вывеску и разрисовали здание Института Татарской энциклопедии надписями черного цвета.