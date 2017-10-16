Абонемент в кредит: клиенты казанского фитнес-клуба не могут расторгнуть договор

В ProKazan обратились клиенты Hills Fitness и сообщили, что они не могут расторгнуть с клубом договор, хотя не пользуются его услугами.

Нелли Фаухутдинова приобрела годовой абонемент в Hills Fitness в конце лета. При оформлении договора девушке предложили два варианта оплаты абонемента: всю сумму сразу или по 3000 рублей в месяц. Нелли выбрала второй вариант и подписала договор.

- Я заметила слово «кредит» и обратилась к работникам клуба за разъяснением. Менеджер сказала, что ничего страшного нет и все условия по оплате остануться прежними. А кредит оформляется для моего же удобства, - поясняет Нелли.

Девушка начала посещать фитнес-клуб, но в скором времени у нее изменился график работы и на занятия спортом не осталось времени. Нелли Фаухутдинова приняла решение расторгнуть договор с Hills Fitness. Однако сделать это оказалось не так просто.

- 18 сентября я пришла в клуб с намерением отказаться от их услуг. Мне отказали, мотивируя тем, что за меня оплачен какой-то налог. Потом отправили к их юристу. Но местный юрист принимает только в четверг с 14 до 16 часов. И за месяц я так и не смогла к нему попасть, - жалуется девушка.

Статья 32 закона «О защите прав потребителей»: Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

По словам Нелли, она несколько раз отпрашивалась с работы по четвергам, чтобы встретиться с юристом Hills Fitness. Однако ни разу не заствала его на месте. Причем, об отсутствии юриста девушку не предупреждали, хотя к нему она записывалась заранее.

- Сейчас к юристу собралась уже целая очередь. Я не одна с подобной проблемой, нас 15 человек, - объясняет Фаухутдинова. - Мы пытались жаловаться управляющей, но она сняла с себя ответственность, сказав, что отвечает только за хозяйственную часть. А телефон директора никто в клубе не дает.

Юрист и заместитель директора компании «Фактор Права» Дина Курбанова сейчас занимается делами 15 клиентов ООО «Фитнес менеджмент» - это юридическое наименование Hills Fitness. По словам Курбановой, клиентам отказывают в расторжении договора, даже тем, кто не брал кредит и оплатил всю сумму сразу.

- Главная проблема сейчас в том, что у девушек не принимают заявления о расторжении договора. Нам сказали отправлять претензии на юридический адрес компании в Москву. Письма отправили, но ни одного ответа оттуда нам так и не пришло.

Сейчас Нелли Фаухутдинова вместе с юристом планируют подать заявление в суд.

Мы обратились к директору фитнес-клуба Алие Гиниятуллиной с просьбой прокомментировать ситуацию:

- У нас более 2000 клиентов, из них недовольных - менее 20. Самое интересное, что эти клиенты недовольны не качеством обслуживания, а условиями расторжения. Складывается странная ситуация: качество обслуживания клиента устраивает, однако он хочет расторгнуть договор.

По словам Алии Гиниятуллиной, некоторые клиенты «попросту не могут или не хотят платить». Ситуация усугубляется тем, что большая часть клиентов Hills при покупке абонемента выбирает рассрочку через банк.

- Банк – организация коммерческая, а не благотворительная, и в случае просрочек и тем более неоплаты, настойчиво требует от клиента выполнения обязательств. То есть, фитнес клуб свои обязательства выполняет и предоставляет согласно договору услуги, банк предоставляет клиенту рассрочку, а клиент от выполнения обязательств отказывается, иногда попросту не платит. И требует досрочного расторжения договора, - поясняет Гиниятуллина.

Директор фитнес-клуба подтвердила возможность досрочного расторжения договора и заверила, что при обращении клиентов с подобными просьбами клуб Hills действует в рамках закона. В договоре оказания услуг есть пункт, по которому при досрочном расторжении договора клиент лишается скидки на годовой абонемент, но по словам Алии Гиниятуллиной, некоторые клиенты при досрочном расторжении договора не хотят оплачивать эту разницу.

- Если бы права клиентов были бы каким-то образом существенно ущемлены, то ничего не мешало обратиться в суд и в рамках гражданско-правовых отношений отстаивать свои права. Однако данные лица обратились в газету, на наш взгляд, с целью психологического воздействия. Фактически, основой обращения является меркантильный интерес конкретных людей, а газета используется только как рычаг воздействия вне правового поля. Примечательно, что письменных заявлений либо писем с претензией от данных лиц не поступало, - подытожила Гиниятуллина.

ProKazan.ru также прямо в фитнес-клубе пообщался с клиенткой Hills Fitness Натальей Шмелевой, которая перешла в этот клуб из Milton Fitness:

- Я год ходила в Milton в Комбинат здоровья. Потом его закрыли, и мне предложили перейти в Hills на тех же условиях. Я так и сделала, здесь мне нравится даже больше: новый, комфортабельный, большой, чистый. Гостеприимный персонал и хорошие тренеры.

Стоит отметить, что Алия Мунавировна также являлась генеральным директором недавно закрывшегося Milton Fitness. Клиенты Milton Fitness сталкивались со схожей проблемой: оформление абонемента в кредит и невозможность расторгнуть договор. Тогда в ситуацию вмешались многие СМИ, в том числе программа «Shit и меч» телеканала «Пятница». После визита телевизионщиков нескольким девушкам удалось избавиться от кредита.