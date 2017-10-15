В РФ депутаты хотят запретить фото в резюме и предлагают увольнять мужчин первее женщин

В Госдуме решили доработать законопроект о гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин, внесенный спикером палаты Вячеславом Володиным еще в 2003 году, согласно нему, предлагается в равных условиях (квалификация и стаж) при продвижении по карьерной лестнице отдавать предпочтение женщинам, а увольнять первыми — мужчин. Об этом сообщают "Известия".

В обновленном законопроекте могут появиться нормы об обязательном декретном отпуске для мужчин, запрет указывать в резюме пол и квотирование мест для женщин в руководстве госорганов. Для приема на работу предлагается ввести принцип "слепого найма" — запрет указывать в резюме возраст, пол и прилагать фото, чтобы работодатель мог избежать даже неосознанной дискриминации.

В Трудовой кодекс РФ планируют внести положения об обязательном периоде отпуска по уходу за ребенком для мужчин.

По данным Росстата, женщины в России в среднем зарабатывают почти на треть меньше, чем работающие на тех же должностях мужчины, и гораздо реже становятся руководителями, поэтому могут быть введены квоты для женщин на высшие руководящие должности в госорганах, органах местного самоуправления и в советах директоров госкорпораций. Компании, добровольно реализующие политику гендерного равноправия, будут поощрять налоговыми льготами и первоочередным доступом к госзаказу.

Санкции за дискриминацию планируют ужесточить: ввести административную ответственность за публичные оскорбления женщин и уголовную — за сексуальное домогательство на работе. Также авторы предлагают тестировать художественные произведения на "гендерную предвзятость".