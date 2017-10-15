«Прекращайте ужас наводить»: мэр Казани отчитал главу управления здравоохранения

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин прервал доклад начальника управления здравоохранения Ильнура Халфиева, который в ходе делового понедельника, стал озвучивать список различных видов опасных вирусов.

- Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав вакцины против гриппа штаммы вируса группы В, штаммы группы А, Н3, Н2, штамм Мичиган, - начал было зачитывать свой доклад Халфиев.

- Все, достаточно, - прервал его мэр. - Мичиган, что там еще. Поставили задачу по гриппу и надо ее выполнять. Прекращайте ужас наводить, слушать страшно, - сказал Метшин.

Напомним, в этом году с 15 сентября около казанского метро работали мобильные прививочные бригады. За месяц прививки от гриппа на станции «Козья слобода» сделали 2600 человек, на «Яшьлек» - 1700, на станции «Авиастроительная» - 1300, на станции метро «проспект Победы» - 1300 человек.

Так, по словам Халфиева, передвижные прививочные кабинеты показали высокую эффективность и их работа будет продолжена в следующем году.