В Казани в парках и скверах установят 180 видеокамер

В Казани в семи парках и скверах установят 180 видеокамер. Об этом сообщил заместитель начальника Управления МВД РФ по Казани Валерий Саматошенков.

Камеры установят в таких парках, как «Черное озеро», парке Урицкого, парке «Крылья Советов» и других парках.

- В Казани существует еще одна проблема, требующая решения — оборудование инженерно-техническими средствами видеонаблюдения, ограждения, противотаранными устройствами мест массового отдыха горожан. Около 28 парков и скверов, из них 4 места для выражения общественного мнения и 4 пешеходные зоны, - отметил Саматошенков.

В ведомстве также отметили, что в ходе обследований после атак телефонных террористов были выявлены нарушения на городских объектах, в том числе отсутствие либо недостаточное количество видеокамер, срок хранения видеоинформации менее 30 суток, передает «Татар-информ».