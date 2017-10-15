Какие разработки есть у «КАМАЗА» и когда появятся беспилотные грузовики?

На вопросы ProKazan ответил заместитель генерального директора ПАО “КАМАЗ” Олег Афанасьев

В рамках рубрики "Три главных вопроса" на вопросы ProKazan.ru ответил заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" Олег Афанасьев.

Какими разработками сейчас занимается КАМАЗ?

- Первое полугодие мы занимались развитием нового модельного ряда. Весной 2017 года мы вывели на рынок модернизированную версию флагмана новой линейки продукции - автомобиля КАМАЗ-5490. Автомобиль получил название КАМАЗ-5490 NEO. Число желающих купить тягач 5490 NEO было так велико, что первая партия разошлась буквально сразу после выхода с конвейера, а сейчас на модель даже возникает очередь. До конца года ожидается вывод еще нескольких моделей, среди которых тяжелые самосвалы, шасси под коммунальную технику и фургоны.

Какая работа ведется в усовершенствовании беспилотных моделей?

- Совместно с партнерами собран первый прототип авторобота – это автомобиль с системой автономного и дистанционного движения, в котором реализованы в начальной версии такие функции как «движение в колонне», «дистанционное управление автомобилем», «автономное движение автомобиля по заданному маршруту/алгоритму», «ADAS уровня торможение» (экстренное торможение автомобиля при внезапно появившемся препятствии). Разработаны алгоритмы технического зрения, способные распознавать автомобили, пешеходов, дорожные знаки и разметку с точностью, в среднем, 85 процентов - это один из лучших показателей в мире.

Прорабатывается ли в КАМАЗ степень ответственности в случае аварии с беспилотниками?

- Есть международное представление по вопросу ответственности при ДТП, который заключается в том, что при провоцировании ДТП автомобилями с ADAS уровней от «0» до «3» ответственность несет водитель автомобиля, ведь уровни ADAS являются лишь помощниками и советчиками водителя. Начиная с уровней «4» и далее, когда фактически автомобилем управляет искусственный интеллект, ответственность за ДТП несет уже производитель автомобилей. А что касается ошибок и несовершенства системы, то ответственность несет производитель автомобилей с данными системами, так как, по сути, это рекламация. На сегодняшний день, нет препятствий в законодательстве для эксплуатации автомобилей ADAS уровней от «0» до «3» на дорогах общего пользования. А что касается последующих уровней, то работы по внедрению необходимых поправок ведутся как в Европе, так и в России, а некоторые страны вообще не имеют ограничений для эксплуатации автономных автомобилей на дорогах общего пользования. Например, к таким странам можно отнести Финляндию.