МВД: число уголовных дел из-за массовых эвакуаций в Казани выросло до 200

Всего были эвакуированы более 89 тысяч человек

В Казани из-за массовых эвакуаций после анонимных звонков возбудили 200 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, об этом сообщил сегодня замначальника УВД Казани Валерий Саматошенков.

- В последнее время мы столкнулись с ситуацией, требующей повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Речь о массовых звонках о заложенных бомбах в зданиях города. Для отработки поступающих было направлено большое количество личного состава, — сообщил Саматошников.

Всего были эвакуированы более 89 тысяч человек.

16 сентября эвакуации подверглись 16 объектов, было эвакуировано 5 605 человек. Самая крупная волна сообщений о лжеминировании прошла 3 октября — в полицию поступило более 200 сообщений, эвакуировано свыше 62 000. 5 октября поступило 31 сообщение, эвакуировано более 22 000.

При этом большое количество эвакуаций было не только в Казани, но и в других районах Татарстана. В Верхнем Услоне эвакуировали налоговую, на Высокой Горе звонки поступали в администрацию, а в Зеленодольске эвакуировали 6 объектов: администрацию, вуз, кинотеатр и вокзал.