Ночной мэр Берлина посоветовал найти «сумасшедшего инвестора» в Казани

Эксперт рассказал о перспективах развития ночной жизни в Казани.

15 октября ночной мэр Берлина Лутц Ляйхзенринг выступил в «Штабе» с лекцей «Как ночь способствует развитию городской среды». Он рассказал, что может сделать Казань для развитии ночной жизни.

- У Казани есть большой потенциал, так как у вас много свободного пространства и зданий в центре. Сейчас самое время покупать их и превращать в креативные площадки. Нужно найти богатых инвесторов, которые хотят сделать что-то сумасшедшее, - советует ночной мэр Берлина.

По словам Ляйхзенринга, креативное простанство несет много пользы для города: оно привлекает туристов, недвижимость рядом с ним поднимается в цене, оно становится местом встречи для креативной молодежи, а также помогает молодым артистам найти себя.

35% туристов едут в Берлин ради его ночной жизни.

Экскурсию по Казани для Лутца Ляйхзенринга провел «ночной мэр» Казани Артур Хосровян. Вместе они посетили несколько клубов и креативных пространств. Больше всего гостю из Германии понравился лофт «Фабрика Алафузова».

Фото: vk.com/alafuzov_loft

- «Фабрика Алафузова» - очень перспективное место, которое делает Казань уникальной. Думаю, через несколько лет оно станет одним из самых топовых мест города. Богатые люди захотят купить квартиру неподалеку, и цены на недвижимость там возрастут. Эту тенденцию я наблюдал последние 10 лет в мире, - рассказал Ляйхзенринг.

В Берлине проходит более 1000 ночных мероприятий в месяц.

Ночной мэр Берлина ответил на вопрос, какие мероприятия можно проводить в парках Казани ночью. Он предложил организовывать ночные выставки, уличные рынки, фудмаркеты, чтобы привлекать более взрослую, семейную аудиторию. А после Ляйхзенринг предлагает устраивать в парке вечеринки для всех.

Лутц Ляйхзенринг также рассказал о работе «Клубной комиссии» в Берлине, которая объединяет сотни концертных площадок, клубов и творческих коллективов. По его словам, «Клубная комиссия» предоставляет креативным людям помощь (обеспечивает доступ к властям, предоставляет бесплатную юридическую поддержку, дает советы), но не указывает, как нужно работать

- Невозможно купить креативность, но можно дать людям креативное пространство, - поясняет Ляйхзенринг.