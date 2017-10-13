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В Татарстане водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на велосипеде

В Татарстане водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на велосипеде
16+
Фото: фото из архива

В Алькеевском районе Татарстана сегодня утром произошел наезд на пожилого велосипедиста. В результате аварии велосипедист скончался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Авария произошла на 10-м км автодороги «Нижнее Алькеево – Чувашское Бурнаево – Верхнее Колчурино» около пяти утра.  61-летний водитель за рулем «Лады» наехал на 78-летнего велосипедиста. Пенсионера доставили в ЦРБ Алькеевского района, но спасти его не смогли. 

Ольга Плешкова, 15.10.2017, 16:29
Тэги: ДТП
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Комментарии

***15 октября 2017, 16:46
Это где интересно в Алькеевском районе такие проспекты ? 8-*
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п15 октября 2017, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Это где интересно в Алькеевском районе такие проспекты ? 8-*
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Как же, сразу же после канавы
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Горожанин15 октября 2017, 17:04
За место су буе вагиза!богатые сабы.аскаров жаудат.
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Горожанин15 октября 2017, 17:29
Давно не был в Алькеево, смотри так изменился.
1
0
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Справедливый15 октября 2017, 17:31
Пинсионер сбил пинсионера,естественый отбор в природе.
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Мудрый15 октября 2017, 17:47
Поговорим об этом, когда тебе стукнет 60 (если стукнет-старость надо заслужить)...
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