В Татарстане обокрали сельскую церковь: унесли утварь и пожертвования

В Лаишевском районе Татарстана обокрали храм Боголюбской иконы Божьей Матери в поселке Рождествено. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что пропажу обнаружили священники, приехавшие на службу. В храме было выдавлено пластиковое окно, похищена церковная утварь и пожертвования прихожан - около 1-ти тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.