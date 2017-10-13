Сегодня «Рубин» сыграет с прошлой командой Курбана Бердыева

Сегодня «Рубин» сыграет с «Ростовом» в Ростове-на-Дону в матче 13-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России. Встреча начнется в 16.30, сообщает пресс-служба футбольного клуба

Главный тренер “Рубина” Курбан Бердыев до возвращения в Казань работал с “Ростовом”. Как сообщает пресс-служба, во время его работы ростовский клуб пережил пока свои самые звездные годы в истории. Сам Курбан Бердыев на открытой тренировке в четверг подчеркнул, что готовится ко встрече с «Ростовом», «как к любой другой команде».

В прямом эфире игру покажут каналы «ТНВ-Татарстан» (начало трансляции в 16.30) и «Наш футбол» (16.15). В записи игру можно будет посмотреть на канале «Наш футбол» в 23.35.