«ВИМ-авиа» прекращает полеты: глава минтранса РФ рассказал, есть ли шанс спасти компанию

Сегодня, 15 октября, авиакомпания “ВИМ-авиа” полностью прекращает полеты. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на главу минтранса РФ Максима Соколова.

- Мы смотрим, еще пару рейсов на направлениях, где наибольшее количество пассажиров и их трудно пересадить на рейсы других компаний, но можно уверенно говорить, что после 15 октября активная полетная деятельность компании будет свернута, — подчеркнул Соколов.

После этого запустится процесс отзыва сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа». Он может быть отозван окончательно, что не подлежит восстановлению, а может быть приостановленным, с шансом на восстановление. Решение по сертификату может принять Росавиация.

- Приостановленный (сертификат) может быть восстановлен. И это шанс для кредиторов и иных инвесторов компании спасти ее. Хотя, конечно, после таких ударов мало авиакомпаний в истории мировой авиации смогли снова встать на крыло, — отметил министр.

Напомним, что «ВИМ-авиа» задолжала шести банкам около 7 млрд рублей. Уголовное дело о хищении в компании было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну и в настоящее время находятся за границей.