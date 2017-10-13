Гидрометцентр РТ: В Казани ожидаются порывы ветра до 13 м/с

Сегодня в Казани облачная погода, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10, местами порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха +8..+10º, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Сегодня в Казани облачная погода, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10, местами порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха +8..+10º, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
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