Пьяный казанец поехал за спиртным на машине и разбил несколько чужих автомобилей

Нетрезвый водитель на "Ладе" разбил сразу несколько припаркованных машин во дворе на проспекте Ибрагимова. Сразу после ДТП мужчина попытался сбежать, но его задержали очевидцы, сообщает телеканал "Татарстан-24".

Горе-водитель поначалу попытался убедить прохожих, что не он был за рулем, но стоило появиться владельцам пострадавших машин, сразу изменил тактику. Он во всем сознался и попросил прощения. Мол, не рассчитал габариты своей "Лады" и задел припаркованные машины.

Когда на место инцидента приехали инспекторы ГИБДД, неадекватный водитель рассказал, что в этот вечер выпивал с друзьями. Как только закончилось спиртное - его отправили за добавкой. Ближайший магазин находится за домом, однако мужчина не захотел утруждать себя прогулкой, а решил доехать до торговой точки на машине.

Теперь мужчине придется свыкнуться с потерей прав и привыкать к общественному транспорту.