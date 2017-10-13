В Казани сегодня митинговали вкладчики ТФБ и противники мусоросжигательного завода

Сегодня в Казани прошло сразу два митинга. Возле ДК имени Ленина в Казани митинговали против строительства мусоросжигательного завода в городе, а в парке Петрова по привычке собрались погоревшие вкладчики "Татфондбанка".

Как передает Inkazan, всего собралось около ста противников строительства завода в черте города. Среди собравшихся можно было заметить депутата Госсовета РТ от партии КПРФ Артема Прокофьева. Как заявил политик, мусор нужно не сжигать, а перерабатывать. И экологическая безопасность в городе невозможна без сортировки и переработки мусора.

Вкладчики "Татфондбанка" требуют от властей вернуть деньги, "сгоревшие" после отзыва лицензии. Среди лозунгов: "Наши вклады - наша собственность", "Банки и бизнес республики в одной тонущей лодке" и другие.