В Казани мужчина случайно убил родного брата, порезав ему плечо

В Казани пятничное застолье закончилось трагически: 44-летний мужчина, которому брат порезал руку ножом во время ссоры, скончался от потери крови, сообщает Kznlive.ru.

Все произошло в пятницу 13 октября в квартире на улице Зорге. Двое братьев решили отметить завершение рабочей недели за бутылкой спиртного. После выпитого между мужчинами возник спор, который перерос в драку. Тогда один из братьев решил проучить другого и полоснул ножом по его руке.

Рана казалась несерьезной, но пострадавший скончался до приезда медиков. Как выяснилось, ножевой порез пришелся прямо на артерию.

Следственный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан, мужчина полностью признал свою вину. Ему уже предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.