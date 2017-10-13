Казанцам показали новые 200 и 2000 рублей и дали посидеть в инкассаторском автомобиле

В Национальном банке РТ прошел День открытых дверей

Сегодня в Казани Национальный банк РТ распахнул свои двери для всех желающих, сообщает "Татар-информ".

Казанцы и гости столицы Татарстана посетили историческое здание банка, расположенное на улице Баумана. Там они смогли увидеть образцы новых купюр в 200 и 2000 рублей, которые уже поступили в обращение в трех регионах России.

Сотрудники банка продемонстрировали также как работают счетно-сортировальные и монето-счетные машины. Также все желающие могли увидеть изнутри инкассаторский автомобиль и сфотографироваться в бронежилете.

Для взрослых и детей Банк России также устроил викторины и конкурсы, за участие в которых выдавали памятные призы.